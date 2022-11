Un'altra sparatoria in America. Le nuove regole sulle armi non bastano

604 stragi nel 2022. L’ultima è avvenuta in un supermercato Walmart in Virginia martedì sera. Ma finché non diventerà più difficile comprare pistole e fucili questo trend non sembra destinato a scendere

Con quella di martedì il numero di stragi causate da armi da fuoco negli Stati Uniti nel 2022 è arrivato a 604. Non c’è stata nemmeno una settimana, quest’anno, senza sparatorie di massa. L’ultima è avvenuta in un supermercato Walmart in Virginia martedì sera, con sette morti e un numero ancora imprecisato di feriti. Non se ne conosce ancora il motivo, mentre sembra palese quello della sparatoria di qualche giorno prima, in Colorado, dove il ventiduenne Anderson Lee Aldrich ha iniziato a sparare in un locale lgbtq con il suo fucile semi-automatico e una pistola.