La liberazione del narcotrafficante catturato dai jihadisti siriani imbarazza l'Italia

Il narcotrafficante italiano Bruno Carbone, latitante da 10 anni e catturato lo scorso marzo da una milizia jihadista in Siria, è stato consegnato alla polizia italiana senza la mediazione degli Emirati Arabi Uniti, come invece dichiarato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Dal carcere di Rebibbia, dove è attualmente recluso, Carbone ha rivelato di essere stato consegnato a funzionari della polizia italiana dopo essere stato condotto in un aeroporto distante “non più di una ventina di minuti dal luogo in cui era incarcerato”, dicono fonti informate sulle indagini e sentite dal Foglio. Gli Emirati non sarebbero quindi coinvolti in alcun modo. Eppure, già martedì sera, mentre l'agenzia Ansa diffondeva la notizia – poi rivelatasi errata – di un'estradizione di Carbone da Dubai, il ministro aveva celebrato la collaborazione dimostrata da Dubai. “Anche quest'ultimo arresto testimonia di un consolidamento dei rapporti di cooperazione giudiziaria fra Italia ed Emirati Arabi Uniti – ha detto Nordio – Negli ultimi tempi le relazioni, anche grazie agli accordi bilaterali in vigore, hanno avuto una significativa intensificazione. Lo provano diversi casi recenti. Di questo rinnovato impulso, voglio ringraziare il mio omologo emiratino, Abdullah al Nuaimi".

