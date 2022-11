Meloni al bivio: prima gli italiani o prima Orbán?

Prima i contribuenti italiani o prima Viktor Orbán? Giorgia Meloni potrebbe trovarsi presto di fronte a questo dilemma, nel momento in cui prosegue il braccio di ferro tra Unione europea e Ungheria sul rispetto dello stato di diritto. La Commissione ha proposto di sospendere lo stanziamento a Budapest di 7,5 miliardi di euro di fondi dell’Ue e non ha ancora dato il via libera al Pnrr ungherese che vale altri 5,8 miliardi. Pur di non perdere il contante, Orbán ha fatto alcune concessioni sulla lotta alla corruzione e l’indipendenza della giustizia. Inoltre, sta ricattando l’Ue con la minaccia di veto sul rinnovo delle sanzioni alla Russia e il finanziamento all’Ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE