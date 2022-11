America e Russia tornano a parlare di trattati sulle armi nucleari

I canali sono aperti e gli Stati Uniti non ha mai smesso di avere contatti con il Cremlino su negoziati e pace. La diplomazia, anche se non è sbandierata, lavora

Il giornale russo Kommersant ha scritto che Mosca e Washington sono in trattativa per riprendere i negoziati sulla riduzione delle armi nucleari nell’ambito del trattato New Start, che fu firmato da Barack Obama e Dmitri Medvedev nel 2010. I colloqui potrebbero svolgersi in un paese mediorientale e potrebbero tenere in vita uno degli ultimi accordi siglati dopo la fine della Guerra fredda e che sembrava essere ormai finito dopo che lo scorso agosto, quando Mosca aveva sospeso le ispezioni degli arsenali da parte degli Stati Uniti. Il segnale era stato pessimo, anche perché il presidente americano, Joe Biden, aveva appena chiesto a Russia e Cina di dimostrare il loro impegno a limitare le armi nucleari.