Cosa può succedere in Russia con un biglietto per i signori Putin

Irina Tsybaneva aveva appena finito di guardare una trasmissione sulla guerra in Ucraina. Le immagini della distruzione e anche dei morti scorrevano sullo schermo della sua televisione e da poco aveva ricevuto la notizia che il suo presidente, Vladimir Putin, era pronto a mandare a combattere in Ucraina anche soldati non di professione. Irina si è sentiva invasa da una tristezza incurabile, da un senso di perdita straziante, ha pensato a suo figlio Maksim, ai figli di altre madri, alla disperazione. E dopo la tristezza, ha avvertito un senso di paura molto forte, per se stessa e per la sua nazione e più ci pensava più per tutti i suoi sentimenti foschi, per la sofferenza delle persone che aveva visto in televisione riusciva a trovare un solo colpevole. Ha spento la televisione, è uscita dalla sua casa a San Pietroburgo e si è diretta verso il cimitero di Serafimovskoe, dove, tra i monumenti, riposano molti morti illustri di Russia. Tra di loro, anche i genitori di Vladimir Putin.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE