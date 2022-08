Così è tornata centrale la deterrenza nucleare tra potenze

La guerra della Russia contro l'Ucraina e i documenti in mano a Trump: la minaccia atomica come arma

L’invasione russa dell’Ucraina ha fatto crollare il principio che si era affermato con la fine della Guerra fredda della pace attraverso il commercio. Alla deterrenza armata tra due potenze nucleari, Stati Uniti e Unione sovietica, si era sostituita una proficua e tranquillizzante deterrenza commerciale. La sfida fatta di minacce si era sublimata in una serie di trattati di non proliferazione. Ma dopo la guerra in Ucraina il tema delle armi nucleari è tornato centrale, con la Russia che minaccia di poterne fare uso. Al Washington Post fonti anonime hanno raccontato che tra i documenti che i federali cercavano a casa di Trump c’erano carte relative ad armamenti nucleari e l’Fbi ha sequestrato 11 serie di documenti classificati, tra cui alcuni contrassegnati come top secret e destinati a strutture governative speciali.