Come funziona la guerra asimmetrica della Cina contro Taiwan

Il clima di tensione tra Cina e America su Taiwan è aumentato dopo la visita della Speaker americana Nancy Pelosi e lo show di forza cinese, ma già da tempo ormai, il Pacifico si mantiene in equilibrio con la strategia della deterrenza. Le operazioni di libertà di navigazione nel quadrante asiatico, compiute periodicamente dalla coalizione occidentale, non sono che una misura per limitare le azioni coercitive cinesi. Allo stesso tempo, gli stand-off di Pechino contro il Giappone sulle isole contese Senkaku, le esercitazioni militari congiunte con la Russia, sono parte di questo gioco di potere in cui le potenze militari si misurano e mostrano le loro capacità. Ciò che è cambiato adesso, però, con la Cina sempre più aggressiva anche militarmente, è che sarà sempre più difficile per Taiwan dissuadere Pechino da un attacco armato contro l’isola de facto indipendente, perché c’è stato un salto di qualità nel modo in cui la Cina conduce la sua campagna per quella che considera “l’inevitabile riunificazione”. Non solo: quello che fa Pechino con Taiwan dovrebbe essere studiato anche fuori dai confini dei paesi direttamente interessati, perché mostra come le capacità cinesi di affrontare un conflitto siano molto superiori di quanto pensiamo.

