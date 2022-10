La Cina per l'Ue è sempre meno partner e sempre più minaccia. Un documento inedito

Una nota riservata del Servizio europeo di azione esterna (Seae) diretto da Josep Borrell considera il colosso asiatico un pericolo per “il futuro economico e la sicurezza geostrategica" dell'Unione europea. La convergenza con Putin ha portato Pechino "a contestare in modo più diretto le democrazie occidentali”

Bruxelles. La nuova Cina di Xi Jinping per l’Unione europea è sempre meno un partner con cui dialogare e sempre di più un pericoloso concorrente economico e rivale sistemico. I leader dei ventisette stati membri hanno avuto una lunga discussione sulla politica cinese durante il Consiglio europeo di venerdì. Il messaggio che ne è uscito è di non ripetere lo stesso errore fatto con la Russia, continuando però a fare affari con Pechino. Occorre evitare le dipendenze nelle catene di approvvigionamento, che esporrebbero l’Ue al ricatto di un regime ostile. Al contempo la Cina è troppo integrata nell’economia europea per pensare a un disaccoppiamento come quello si sta facendo con il gas russo. Dietro a questa linea ufficiale, c’è un profondo cambiamento della visione strategica dell’Ue sulla Cina.