Come chiamare Xi Jinping per capire meglio la nuova Cina

Prima di tutto segretario generale del Partito comunista, poi presidente cinese. Tutti gli errori prima e durante il Ventesimo Congresso

Oggi termina il 20° Congresso del Partito comunista cinese e tutti guardano al leader Xi Jinping e al suo ottenimento di un terzo mandato come zongshuji, segretario generale del partito. Da questa decisione seguiranno i successivi mandati di guojia zhuxi, presidente di stato, e zhongyang junshi weiyuanhui zhuxi, presidente della Commissione militare centrale. Sulla copertura internazionale del conclave degli ultimi giorni alcuni sinologi hanno avuto però qualcosa da ridire: come chiamare Xi Jinping. Molti giornali stranieri si sono concentrati sulla figura di Xi come capo di stato, che è una posizione conferita dall’Assemblea nazionale del popolo e non ha nulla a che vedere con il Congresso del Partito.

Donald Clarke, esperto di legge cinese, in un saggio pubblicato a settembre ha evidenziato “grossolani errori” nella traduzione inglese di un articolo di Cai Xia su Foreign Affairs: “Il pezzo inizia male riferendosi a Xi come ‘presidente’, titolo puramente cerimoniale e senza importanza, invece che come ‘segretario generale’”. Riferirsi a Xi solo come “presidente” è scorretto anche secondo Katherine Wilhelm, che ha scritto un editoriale sul Washington Post, perché devia i lettori: Xi Jinping è prima di qualsiasi altra cosa segretario generale del Partito ed è importante comprendere questa differenza.

Riferirsi a Xi come al presidente cinese equivale a prestarsi alla propaganda cinese in lingua inglese, che propone Xi in patria con il suo titolo più significativo (in Cina è quasi sempre identificato come segretario generale del Partito) e all’estero con il suo titolo di stato, perché la Cina passi come un paese normale in cui la persona al vertice dell’apparato statale è il capo. Ma l’immenso potere di Xi come leader supremo della Cina deriva dalla sua posizione di leader del partito, un partito-stato leninista che detiene il potere ultimo e in cui anche l’esercito serve il Partito comunista, non lo stato. Chiamare le cose con il proprio nome, e considerare Xi in primis come leader del Partito comunista cinese, e non come presidente, ci aiuta a capire la natura dei processi decisionali cinesi.