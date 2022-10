La piramide di Xi Jinping

Il Congresso del Partito comunista cinese che inizia domenica funziona così: si svolge ogni cinque anni, dura una settimana, e a partecipare sono convocati circa 2.300 selezionatissimi membri del Partito – i delegati – che rappresentano gli oltre 95 milioni di iscritti (avete letto bene, 95 milioni). Come in una setta dalla struttura piramidale, tra loro ci sono i circa quattrocento membri del Comitato centrale d’élite del Partito, che a sua volta comprende i venticinque membri del Politburo, e il suo Comitato permanente, cioè l’organo decisionale più potente della leadership cinese, composto da cinque a nove uomini e guidato dal segretario generale. Domani, quando si chiuderanno le porte della Grande sala del Popolo, il palazzo sul lato ovest di piazza Tiananmen a Pechino, tutto quello che deciderà questo manipolo di rappresentanti cambierà per i prossimi cinque anni la politica della seconda potenza mondiale e del paese più popoloso del mondo.

