Gli influencer di Xi Jinping

“Non c’è un processo di schiacciamento delle minoranze in Cina, c’è sempre stata una valorizzazione, storicamente! Ed è tuttora visibile!”, diceva uno youtuber italiano poco più di un anno fa sul suo canale. Lo stesso youtuber – di cui non facciamo il nome perché non ha rilevanza pubblica – ha dedicato alla questione della repressione degli uiguri e delle minoranze nello Xinjiang parecchi video. E poi naturalmente ha parlato pure di Hong Kong, di Taiwan, ha fatto perfino un “processo alla Cina”. Il risultato dei video è sempre lo stesso: a parlar male della Cina è “la propaganda a stelle e strisce”, in realtà non c’è niente di vero in quello che scrivono i giornalisti mainstream. Gli youtuber italiani che fanno la cosiddetta “controinformazione” sulla politica di Pechino sono pochi, ma sono abbastanza riconoscibili. C’è perfino un ex sottosegretario di un ministero italiano che ha un canale youtube dove, tra le altre cose, carica video sui suoi viaggi in Xinjiang, “tra tradizione e passione”, dove tutti sono sorridenti, soprattutto lui. Dal 24 febbraio in poi molti di quei comunicatori online si sono occupati pure della guerra della Russia contro l’Ucraina, usando sempre le medesime parole chiave: guerra per procura, destabilizzazione occidentale, profitto americano.

Da tempo si parla del reclutamento, da parte di Pechino, di comunicatori online stranieri che fanno da megafono alla propaganda. Seguono pedissequamente un canovaccio che si ritrova, identico, sui media ufficiali cinesi. Periodicamente si occupano tutti della stessa cosa – per esempio, quando le Nazioni Unite hanno pubblicato il famoso rapporto sulle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, il 1° settembre scorso, gli youtuber hanno amplificato il messaggio di Pechino.

