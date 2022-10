La doppia tortura degli ex prigionieri di guerra russi, processati in patria come traditori

Sessant’anni fa, il 18 novembre 1962 sulla rivista letteraria sovietica Novyj Mir apparve “Una giornata di Ivan Denisovich”, romanzo di esordio di Aleksandr Solgenitsin. E le 100.000 copie della tiratura si esaurirono in poche ore: tanta fu l’impressione che fece quel racconto su 24 ore di un detenuto in un campo di lavoro dell’epoca staliniana. Per la precisione, nel 1951. Massimo frutto culturale della destalinizzazione voluta da Kruscev, corrisponde al tempo stesso con la sua fine, quella storia è innanzitutto una straordinaria lezione morale in cui il protagonista, erede della lunga serie di umiliati e offesi e anime semplici sale della terra che ha fatto la storia della letteratura russa, mostra come sia possibile per un uomo conservare intatta la propria dignità pur stando immerso in un inferno. Ovviamente, è l’inizio di una grande inchiesta e denuncia sull’universo concentrazionario sovietico, che poi prenderà tutta la parte più significativa della vita dello scrittore. Ma, più in dettaglio, rivela anche come i soldati dell’Armata rossa che erano stati presi prigionieri dai tedeschi dopo la liberazione furono mandati sistematicamente in quello che, appunto, dalle opere di Solgenitsin il mondo inizierà a conoscere come Gulag. Glavnoe Upravlenie LAGerej i mest zakljuchenija: Direzione generale dei campi e dei luoghi di detenzione.

