I vescovi europei condannano Putin

La Commissione delle conferenze episcopali dell’Unione europea, riunita in assemblea plenaria, ha pubblicato una dichiarazione in cui condanna “la brutale aggressione militare dell’autorità politica russa”. Si parla di “orribili sofferenze umane inflitte ai nostri fratelli e sorelle in Ucraina”, si ricordano le vittime e i rifugiati “costretti a lasciare le loro case”. E c’è la preoccupazione “per le recenti azioni che accrescono il rischio di un’ulteriore espansione del conflitto in corso, con tutte le sue incontrollabili e disastrose conseguenze per l’umanità”. La guerra riguarda tutti, scrivono i vescovi, ed è “in momenti di crisi come questo che ci rendiamo conto ancora una volta che l’Unione europea è una realtà preziosa, secondo la sua ispirazione originaria”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE