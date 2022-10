America-Cina: non è più una guerra commerciale

Quella dell’Amministrazione Biden contro la Cina non è soltanto una guerra commerciale. E’ una guerra preventiva per fermare una grande potenza competitiva, che sta diventando sempre più influente e autoritaria, prima che riesca nel suo obiettivo, quello di ottenere una posizione di dominio globale e sovvertire l’ordine del mondo come lo abbiamo conosciuto fino a oggi. E’ la fine del periodo post Guerra fredda, come è stato definito nel documento di Sicurezza nazionale della Casa Bianca. Per diventare la potenza che è oggi, la Repubblica popolare cinese, soprattutto negli ultimi dieci anni sotto la leadership di Xi Jinping, ha usato il sistema di trasparenza, cooperazione e globalizzazione internazionale a suo vantaggio, per un più ampio disegno di sviluppo interno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE