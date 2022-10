L'altra potenziale annessione è quella di Taiwan?

Xi Jinping non rinuncerà al suo piano per la riunificazione. Ma dobbiamo intenderci su metodi e parole

Secondo il segretario di stato americano, Antony Blinken, di recente la Cina avrebbe “accelerato” il suo piano per “perseguire la riunificazione” con Taiwan – l’isola di fatto indipendente, che non è mai stata parte della Repubblica popolare cinese, e che invece Pechino rivendica come parte integrante della sua territorialità. Blinken ha fatto questa dichiarazione durante una conversazione con l’ex segretaria di stato Condoleezza Rice lunedì scorso a Stanford (i due hanno parlato anche di molto altro, e alcuni stralci di quella conversazione li abbiamo tradotti qui) ma non si è soffermato sulle motivazioni che inducono il dipartimento di stato a parlare di un cambiamento nell’approccio di Pechino su Taipei.