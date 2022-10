“No ai finto pacifisti. L'unica soluzione è sostenere l'Ucraina”. Parla Nathalie Tocci 

"Finché c’è Putin al Cremlino un accordo non ci sarà, nel migliore dei casi si potrà immaginare una tregua. In Italia in molti si riempiono la bocca di ‘pace’ storpiando la parola più grande in una misera foglia di fico per mal celare bieca ideologia, cinismo e paura”, dice il direttore dell’Istituto affari internazionali di Roma

“Sono finto pacifisti”, dice al Foglio Nathalie Tocci, direttore dell’Istituto affari internazionali di Roma e professore onorario all’Università di Tübingen. La politologa se la prende con quanti invocano la pace nel conflitto ucraino. “Finché c’è Putin al Cremlino un accordo di pace non ci sarà, nel migliore dei casi si potrà immaginare una tregua. In Italia in molti si riempiono la bocca di ‘pace’ storpiando la parola più grande in una misera foglia di fico per mal celare bieca ideologia, cinismo e paura”. In Italia più che altrove? “Sono appena rientrata da Berlino, e le assicuro che solo in Italia si parla di fare la pace con Putin”. Le cause? “Certi ambienti nazionalisti subiscono l’attrazione per l’uomo forte al potere, l’invaghimento per Putin. Ma questa è solo una minima parte. Il fattore dilagante è l’antiamericanismo, una difficoltà incomprensibile di scindere le cose: gli Stati Uniti possono aver commesso errori, invasioni e violazioni di diritti umani, ma i fatti in Ucraina raccontano un’altra storia. E’ un altro film. E poi c’è il complottismo che nel nostro paese attecchisce con facilità”.