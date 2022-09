L'Onu a guida russo-cinese

Ieri Doreen Bogdan-Martin, americana del New Jersey, è stata eletta segretaria generale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Uit), una delle agenzie dell’Onu più antiche e prestigiose che è responsabile di tutto ciò che riguarda le telecomunicazioni e gli standard internazionali su radio, satelliti e internet. Il mandato di Bogdan-Martin inizia il prossimo anno, e la sua elezione non era affatto scontata. La questione della leadership dell’Uit nei giorni scorsi era diventata un problema politico: l’altro candidato, infatti, era il russo Rashid Ismailov, un ex funzionario del Cremlino e poi del colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei.

