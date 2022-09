Il crollo della Borsa di Mosca è un termometro delle difficoltà russe

Le borse sono termometri sensibili della stabilità politica, ma sono anche opportuniste. Così se la “mobilitazione militare parziale” annunciata dal presidente russo Vladimir Putin nel discorso di ieri mattina fa temere un’escalation della guerra in Ucraina, con tutte le ripercussioni che potrebbero esserci anche sull’economia, le stesse minacce belliche spingono in tutto il mondo gli acquisti sui titoli della difesa e anche dell’energia sulla scia della risalita del prezzo del petrolio. E’ per questa ragione che le piazze finanziarie europee hanno chiuso tutte in positivo nonostante l’uscita del capo del Cremlino, con Milano, che trainata dal gruppo Leonardo, ha guadagnato lo 0,9 per cento dopo una fila continua di ribassi. E anche Wall Street, nonostante la nuova stretta sui tassi della Fed, beneficia di uno scenario che premia il dollaro sulle altre valute. Insomma, di fronte a un inasprimento della crisi russo-ucraina le borse mantengono (per ora) la calma e approfittano come possono della situazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE