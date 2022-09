Le maestre della liberazione a Kupyansk, nel punto più profondo della controffensiva

Kupyansk (Kharkiv), dalla nostra inviata. Chi vive in una città occupata vicino alla linea di contatto tra esercito ucraino ed esercito russo e chi vive in una città occupata in profondità nel territorio conquistato da Mosca corre due tipi di pericoli diversi: i primi devono stare attenti innanzitutto alle bombe, i secondi all’assimilazione forzata. I russi sono arrivati a Kupyansk il 27 febbraio e sono scappati domenica. Per quasi sette mesi, in questa città che prima della guerra aveva cinquantamila abitanti, si erano sentiti al sicuro. Balaklya è dove la controffensiva è cominciata, Kupyansk si trova 90 chilometri più a est seguendo una linea retta orizzontale ed è il punto più profondo in cui sia arrivato lo sfondamento ucraino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE