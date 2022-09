Sì al nucleare: ecco la differenza tra i Grünen tedeschi e i Verdi italiani

La Germania si prepara a mantenere attivi due dei tre reattori nucleari destinati allo spegnimento entro la fine del 2022. E’ quanto emerge dagli stress test condotti nelle scorse settimane dagli operatori di rete per conto del ministro dell’Economia, l’ecologista Robert Habeck, di cui ha dato un’anticipazione esclusiva il quotidiano economico Handelsblatt. Già qualche giorno fa il settimanale Der Spiegel aveva rivelato che il ministero avrebbe modificato i criteri sulla base dei quali condurre i test in modo da consentire un prolungamento della vita delle centrali in un contesto di forte rarefazione dell’offerta di gas dalla Russia. Secondo Handelsblatt resteranno attivi almeno fino a metà del 2023 i reattori Isar II in Baviera e Neckarwestheim II in Baden-Württemberg. Sarebbe, invece, pronta al phase-out definitivo la centrale di Emsland in Bassa Sassonia, dal momento che nel nord del paese, in un’area ricca di impianti eolici, vi sarebbe minore carenza di energia e un rischio inferiore di blackout.

