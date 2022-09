Un'agenda anti bollette

Ci sono soluzioni concrete per dare una sberla all’inflazione? E si può tamponare il caro energia senza giocare con il debito? Girotondo tra imprenditori, manager e associazioni per governare la grande paura

Con i prezzi del gas alle stelle, le aziende sono letteralmente alla canna del gas. Semplice: se produrre costa troppo, se le bollette si decuplicano, meglio chiudere in attesa di tempi migliori. Le Confindustrie di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte hanno quantificato in 40 miliardi di euro gli extracosti dovuti ai prezzi esorbitanti di elettricità e gas. “La crisi energetica ha un impatto duplice sull’industria chimica – spiega al Foglio il presidente di Federchimica Paolo Lamberti – Nel nostro caso, i combustibili fossili (petrolio e gas naturale) rappresentano non solo fonti energetiche ma anche materie prime.