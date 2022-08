Il risparmio tedesco sul gas

La Germania si è messa nei guai sul fronte energetico legandosi completamente alla Russia e, ancora oggi, il governo soprattutto nella sua componente verde mantiene illogici tabù contro il nucleare che farebbe risparmiare preziosissimo gas. Ma negli ultimi mesi ha preso sul serio l’emergenza e si è impegnata in una riduzione dei consumi. Berlino deve rispettare l’impegno europeo di tagliare la domanda di gas del 15 per cento da agosto 2022 a marzo 2023, per contenere l’aumento dei prezzi ed evitare la scarsità di metano. I dati, elaborati dal Fmi, mostrano che il paese è già in linea con il target: la Germania ha ridotto il consumo di gas del 17 per cento a maggio, dell’8 per cento a giugno e del 15 per cento a luglio rispetto alla media dei cinque anni precedenti. La gran parte del risparmio è arrivata dal settore industriale, molto più che dalle famiglie.

