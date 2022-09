Reportage da Shwe Kokko, la città della truffa

Mae Sot. She Zhijiang è un losco uomo d’affari cinese nato nella provincia dello Hunan, ha quarant’anni, un passaporto cambogiano e molti pseudonimi. Secondo il giornale Caixin avrebbe guadagnato centinaia di milioni di dollari attraverso operazioni illegali legate a diversi casinò online nel sud-est asiatico, e per questo motivo dal 2012 fino a pochi giorni fa era ricercato dalla Repubblica popolare cinese. Il 13 agosto scorso è stato infatti annunciato l’arresto di She in Thailandia su mandato internazionale – con un avviso rosso dell’Interpol – e la polizia thailandese ha dichiarato che è in corso un processo di estradizione in Cina. La società incriminata, di cui She Zhijiang è presidente, è una società registrata a Hong Kong con sede a Bangkok con il nome di Yatai International Holdings Group (Ihg), che negli ultimi anni ha investito in una serie di progetti legati al gioco d’azzardo nelle Filippine, Cambogia e Myanmar.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE