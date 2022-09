Tokaev annuncia elezioni anticipate e approfondisce la sua inedita rottura con Mosca

Il presidente del Kazakistan, Qasym-Jomart Tokaev, ha annunciato ieri elezioni presidenziali anticipate nell’autunno di quest’anno ed elezioni legislative per l’inizio del 2023. Tokaev, che prese il potere nel 2019 dopo le dimissioni improvvise del presidente trentennale Nursultan Nazarbayev e con la sua protezione, si candiderà alle elezioni, ha detto di voler allungare il mandato presidenziale da cinque a sette anni ma con l’introduzione di una norma che limiterà a uno i mandati concessi a un presidente. Tokaev continua così la sua quieta, potente e rischiosissima rivoluzione contro la Russia di Vladimir Putin, che pure aveva chiamato in affanno a gennaio per sedare le proteste scoppiate in Kazakistan.

