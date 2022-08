Cosa sta succedendo a Kherson, tra silenzio ucraino e annunci russi

L’Ucraina vuole far sapere il meno possibile sugli attacchi contro le postazioni russe a Kherson. L’indicazione da parte dello stato maggiore delle Forze armate e del presidente Volodymyr Zelensky è: dire lo stretto necessario, anche meno. Funzionari locali e giornalisti sono stati invitati a non dare informazioni, Kyiv ha vietato che i media possano accompagnare soldati in prima linea in teatri di guerra attivi, tra cui Kharkiv, Kherson o le regioni del Donbas. Pena: potenziale perdita dell’accredito. Il ministero della Difesa di Mosca parla già di offensiva fallita e di un numero molto alto di perdite tra i soldati di Kyiv. Dal fronte ucraino hanno confermato al Foglio che questa volta non si tratterebbe di un’esagerazione da parte russa. L’Ucraina sarebbe riuscita a sfondare la prima linea russa, le altre linee sono meglio equipaggiate. Nella città di Kherson infuria invece l’attività partigiana.

