Una mappa per orientarsi tra i veri rischi della crisi energetica. Parla il ministro ceco Lipavský

"Ciò che aiuterebbe davvero è unirsi comprando gas insieme come spazio europeo". Il vero problema delle scorte dalla Russia potrebbe essere quello di provocare divisioni tra i paesi dell'Unione in merito alla guerra in Ucraina

Bruxelles. La presidenza ceca dell’Unione europea ieri ha annunciato la convocazione di una riunione straordinaria dei ministri dell’Energia per discutere misure di emergenza per far fronte al rischio di taglio delle forniture dalla Russia e all’impennata dei prezzi di gas ed elettricità. Nei sei mesi che sono trascorsi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, l’Ue è stata spesso accusata di divisioni sulle sanzioni e le forniture di armi, ma “la questione per questo autunno è un’altra: la situazione energetica e come le nostre società reagiranno agli alti prezzi dell’energia”, spiega al Foglio il ministro degli Esteri della Repubblica ceca, Jan Lipavský.