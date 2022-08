Il giorno dell'Indipendenza a Kyiv e la nuova parola-chiave di Zelensky

BoJo a Kyiv, il tweet di Sanna Marin e il regalo da tre miliardi di Joe Biden pensato su misura per la controffensiva. L’America non è stanca di aiutare e, almeno su questo, democratici e repubblicani vanno d'accordo

“Prima usavamo la parola ‘pace’, adesso usiamo la parola ‘vittoria’”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel giorno in cui a Kyiv si festeggiano trentun anni di indipendenza dall’Unione sovietica, indica quali sono l’ambizione e la strategia da ora in poi. Perché il suo paese è più forte non solo delle previsioni del Cremlino e di quelle del Pentagono (entrambi avevano pronosticato la capitolazione in un massimo di 72 ore) ma gli stessi ucraini si sono fatti sorprendere da una determinazione collettiva e da un’unità d’intenti che sembravano inimmaginabili solo sei mesi fa.