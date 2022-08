La Wagner ha abbattuto un drone statunitense in Libia

Fonti del Pentagono riferiscono che il drone abbattuto lunedì in Libia, vicino a Bengasi, era un MQ-9 Reaper americano e che a distruggerlo è stato un missile russo. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma sui social circola un video non verificato che mostra il drone in fiamme, mentre precipita al suolo. Le uniche dichiarazioni sull’accaduto sono quelle fatte dall’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Un suo portavoce, il generale Ahmed al Mismari, ha dichiarato che il drone era armato e si avvicinava pericolosamente all’aeroporto di Benina.

