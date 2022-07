Washington cerca di contenere Putin che usa la Libia contro l'Europa

Si è conclusa l’African Lion 2022: l’esercitazione militare gestita da Africom, il Comando africano degli Stati Uniti, sui territori di Tunisia, Marocco, Ghana e Senegal. L’esercitazione di per sé non sarebbe una notizia, d’altronde si tiene ogni anno (questa è la diciottesima) ma mai era stata così ampia e condivisa. Oltre agli statunitensi hanno partecipato militari ciadiani, brasiliani, francesi, olandesi, britannici e anche 40 italiani parte dei Nato rapid deployable corps. Il generale Andrew M. Rohling durante la conferenza stampa dello scorso 28 giugno lo ha detto chiaramente: African Lion 22 è “la più grande esercitazione condotta finora nel continente e rappresenta un impegno strategico per la stabilità regionale africana da parte degli Stati Uniti e dei nostri partner”. Tradotto: Washington ha intenzione di provare ad arginare, e possibilmente fermare, l’avanzata russa in Africa, che funziona in due modi, il primo è il supporto diretto a colpi di stato che siano favorevoli a Mosca (ma, soprattutto, sfavorevoli all’Europa). Il secondo invece è ideologico e ha a che fare con il terrorismo: il Cremlino infatti, facendo leva sull’assenza di un proprio passato coloniale nel continente, si propone come forza neutra utile a combattere lo Stato islamico e le milizie che minano la stabilità di ampie porzioni d’Africa.

