Così il Sudan è diventato la base dei mercenari della Wagner e un modello per Putin

La compagnia militare privata Wagner è diventata celebre per essere il braccio armato dell’imperialismo russo. In Ucraina come in Siria e in almeno una dozzina di stati africani è usata dal Cremlino per ottenere ciò che vuole senza doverne rendere conto. Se le stesse operazioni politiche e militari le portassero avanti diplomatici e soldati regolari russi il legame con il governo di Mosca sarebbe palese, ma utilizzando una milizia privata (accompagnata da una sostanziosa dose di disinformazione ben congegnata e capillare) Putin e i suoi possono negare qualunque legame con ciò che accade, e quindi anche ogni responsabilità.

