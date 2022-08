La rivolta dei reazionari e milioni di uomini armati e arrabbiati. Brutti segnali per Putin

Cosa succede quando la Russia non riesce a vincere. La ricerca del capro espiatorio esterno per l'omicidio di Dugina serve anche a distogliere lo sguardo da un regolamento di conti in corso al Cremlino. Il timore di una resistenza interna. Ora a brontolare sono gli ultranazionalisti. Centinaia di militari si rifiutano di andare in guerra. Echi dal 1917