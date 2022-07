Quanto è ambizioso il piano ucraino per riconquistare Kherson

Il ponte Antonivsky è l'arteria usata dai russi per rifornire le truppe nella prima regione conquistata, ora è danneggiato ed è un risultato importante per Kyiv che conta le munizioni e i soldati necessari per la controffensiva e per mettere Mosca di fronte alla scelta: il ritiro o la trappola

L’esercito ucraino ha danneggiato il ponte Antonivsky, che attraversa il fiume Dnipro ed è l’arteria principale con cui i russi riforniscono le truppe incaricate di tenere Kherson. I missili notturni hanno perforato il manto stradale, la struttura è stata chiusa al traffico e la Russia dovrà capire come riorganizzarsi per fermare la controffensiva di Kyiv. Kherson si trova nella parte meridionale dell’Ucraina ed è stata la prima zona che i russi sono riusciti a conquistare dal 24 febbraio. Negli ultimi tempi, per le strade della regione, sono comparsi dei cartelli che pubblicizzano l’amicizia tra il popolo russo e il popolo ucraino e che dicono che la Russia è arrivata per restare per sempre: sul manifesto c’è un bambina sorridente e bionda, vestita con i colori di Mosca. Questi cartelli sono una campagna elettorale subdola, un preludio al referendum che il Cremlino starebbe organizzando nella regione per dichiararne l’indipendenza oppure, direttamente, l’annessione come fece con la penisola di Crimea nel 2014. Non esiste ancora una data precisa, ma la controffensiva ucraina potrebbe cambiare i piani di Mosca, che era riuscita non soltanto a conquistare la regione, ma anche a isolarla, a chiuderla in una bolla propagandistica che ha tagliato fuori da tutto gli abitanti rimasti, circa un terzo della popolazione di 300 mila.