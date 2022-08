I pareri contrastanti su Pelosi a Taiwan. Ha fatto bene ad andare?

Nancy Pelosi, speaker della Camera, ha spiegato sul Washington Post le ragioni della sua visita a Taiwan: “Circa 43 anni fa, il Congresso degli Stati Uniti approvò a larga maggioranza – e il presidente Jimmy Carter firmò la legge – il Taiwan Relations Act, uno dei più importanti pilastri della politica estera degli Stati Uniti nell’area dell’Asia-Pacifico”. In quella legge Washington si impegnava a “considerare qualsiasi tentativo per determinare il futuro di Taiwan con mezzi diversi da quelli pacifici... una minaccia alla pace e alla sicurezza dell’area del Pacifico occidentale e una grave preoccupazione per gli Stati Uniti”.

