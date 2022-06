C'è un “grave rischio di genocidio” in Cina

Il Parlamento europeo ieri ha denunciato “un grave rischio di genocidio” nel trattamento riservato dalla Cina agli uiguri e ad altre minoranze musulmane nella regione autonoma cinese dello Xinjiang. Le nuove rivelazioni degli Xinjiang Police Files – i documenti e le fotografie confidenziali e segrete delle autorità di sicurezza cinesi – hanno confermato quello che si sa già da tempo: un regime totalitario ha internato in campi di rieducazione centinaia di migliaia di persone per estirpare la loro identità. Non è una campagna contro il terrorismo. Alla repressione brutale, all’indottrinamento politico, alle restrizioni della libertà religiosa, alla distruzione culturale, alla sorveglianza di massa si aggiungono le sterilizzazioni forzate, le misure di prevenzione delle nascite e la separazione dei bambini uiguri dalle loro famiglie che “costituiscono crimini contro l’umanità e rappresentano un grave rischio di genocidio”, hanno detto gli eurodeputati.

