Il Partito, la polizia e il vicino di casa. I dettagli della repressione nello Xinjiang

Un nuovo report dell'Aspi rivela le tecniche del regime cinese per eliminare i dissidenti e le minoranze etniche, uiguri in testa

Anayit Abliz aveva diciotto anni quando è stato condannato a tre anni per avere utilizzato l’app di condivisione di file Zapya e forse un Vpn, un sistema che permette all’utente di aggirare la censura fingendo che si trovi altrove. Era il 2018, ma ancora oggi nessuno sa dove si trovi. Anayit Abliz è stato condannato non da un tribunale, ma da un comitato composto dai suoi vicini di quartiere. Che dopo la sua deportazione sono passati spesso a casa sua, a monitorare la famiglia, e a un certo punto hanno preso anche sua madre. Si stima che siano ormai un milione e ottocentomila le persone, come Anayit Abliz, rinchiuse nei campi di rieducazione cinesi. Sono uiguri, la minoranza musulmana e turcofona dello Xinjiang, ma anche kazaki, kirghisi, hui. Tutte le minoranze che Pechino vuole annientare, perché una popolazione omogenea è anche più controllabile.