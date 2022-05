L'America bandisce le telecamere cinesi

L’America sta per imporre sanzioni molto dure contro il colosso tecnologico cinese Hikvision, accusato di usare le telecamere di sorveglianza in violazione dei diritti umani. L’azienda avrebbe infatti messo a disposizione la sua tecnologia al governo cinese per portare avanti la campagna di repressione contro la minoranza uigura dello Xinjiang e per monitorare dissidenti, stranieri e altre minoranze. L’Amministrazione Biden si sta muovendo in perfetta continuità con quella di Donald Trump su questo punto, e ieri il Financial Times parlava della possibilità di bandire dal territorio americano tutte le tecnologie Hikvision, con conseguenze importanti per le aziende che hanno accordi già in essere con quella cinese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE