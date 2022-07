La crisi ucraina e russa a confronto. La differenza la fanno gli alleati

Non sono pochi quelli che pensano che l’impatto sulla Russia della guerra in corso sia di modesto tenore. Secondo il loro ragionamento, la Russia non sta, nonostante le sanzioni, soffrendo troppo, mentre l’Europa, a causa della sua dipendenza dalle materie prime importate, sta soffrendo fin da subito per il loro costo crescente, ma forse soffrirà di più quest’inverno, quando verranno tagliate le forniture di gas. Non sono pochi, anzi spesso sono le stesse persone, quelli che pensano che la guerra non ha avuto ancora un vincitore, ma che questo non sarà, per l’evidente disparità di mezzi, l’Ucraina. La quale si è imbarcata in una lotta militare ed economica impari. Il suo vero interesse, di conseguenza, dovrebbe essere la ricerca della pace. Questo punto di vista condiviso non da pochi ha una qualche ragionevolezza non fosse che, al di là delle considerazioni politiche dubbie, perché trova lecita l’aggressione di uno stato sovrano per non limitare il nostro benessere, è debole sotto il profilo di come sono messe davvero le cose.

