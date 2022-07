Putin e la strategia del gas: ora la Russia aumenta le forniture

Sono tornate ad aumentare le forniture di gas dalla Russia. Giovedì l’Eni ha comunicato che Gazprom ha annunciato la consegna di 36 milioni di metri cubi di gas rispetto alle consegne giornaliere dei giorni precedenti di 21 milioni, con un incremento dei volumi di circa il 70 per cento. Contemporaneamente, nonostante i timori della vigilia, la Russia ha riattivato dopo i 10 giorni di manutenzione previsti il gasdotto Nord Stream, che collega la Russia alla Germania, ma sempre con un flusso del 40 per cento, come prima che iniziassero i lavori di manutenzione. In teoria, i volumi dovrebbero tornare alla normalità dopo l’invio in Russia della turbina bloccata in Canada dalle sanzioni, che era secondo Mosca l’impedimento tecnico che aveva fatto ridurre le consegne. Queste notizie sono state prese come una conferma della tesi secondo cui Vladimir Putin non può fare a meno di vendere il suo gas all’Europa, e di conseguenza non si rischiano razionamenti per l’inverno. Sarebbe un errore.

