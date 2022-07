Razionamento e solidarietà. Cosa succede in Italia con il piano Ue

La Commissione europea ha proposto un piano di emergenza che permetterebbe di imporre tagli del 15 per cento al ​​consumo di gas naturale nei paesi dell’Unione europea. Inizialmente il raggiungimento dell’obiettivo richiesto è su base volontaria, ma Bruxelles avrà il potere di renderlo obbligatorio in caso di “rischio di una grave carenza”. I paesi dovrebbero aggiornare i piani di emergenza entro settembre e spiegare nel dettaglio alla Commissione come intendono realizzare i tagli volontari, fornendo ogni due mesi aggiornamenti sui progressi. La proposta include un quadro temporaneo di aiuti di Stato, consentendo ai governi di incentivare le industrie a risparmiare energia, anche attraverso compensazioni economiche. Le pubbliche amministrazioni, i consumatori, le famiglie, le aziende, le industrie, e i fornitori di energia elettrica “possono e devono adottare misure per risparmiare gas”, dice la nota citando la minaccia posta dalla Russia.

