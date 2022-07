L'Ue chiede un taglio del gas obbligatorio del 15 per cento. Ogni stato deciderà in quali settori 

Bruxelles. La Commissione di Ursula von der Leyen ha chiesto poteri straordinari per imporre un razionamento obbligatorio del gas, riducendo il consumo del 15 per cento di tutti gli stati membri fino alla prossima primavera, in caso di taglio totale di forniture dalla Russia. E’ questa la principale misura prevista dal pacchetto “Risparmiare gas per un inverno sicuro”, il piano di emergenza per l’interruzione completa degli approvvigionamenti in vista dell’inverno. “La Russia ci sta ricattando”, ha spiegato la presidente von der Leyen: “In caso di interruzione parziale, importante o totale, l’Ue deve essere pronta”. Dodici stati membri sono già stati vittime di una riduzione parziale o totale dei flussi. Secondo von der Leyen, “Gazprom ha dimostrato di essere un fornitore completamente inaffidabile e dietro a Gazprom c’è Putin”. “Il taglio totale del gas russo è uno scenario probabile” che “colpirebbe ogni singolo stato membro”, ha avvertito. Se non si fa nulla, nello scenario peggiore l’Ue potrebbe perdere l’1,5 per cento di pil. A essere maggiormente colpiti sarebbero i paesi più dipendenti dalla Russia: Germania, Italia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica ceca. Ma gli effetti economici si farebbero sentire su tutti. Invocando quanto fatto con i vaccini e il Recovery fund durante la pandemia, von der Leyen ha lanciato un appello alla “solidarietà”. Questa volta il principale beneficiario dovrebbe essere la Germania.

