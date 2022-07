Si riapre il dibattito su Emmett Till, ragazzino nero linciato per aver fischiato a una ragazza

Emmett Till non vuole morire. Non proprio lui, il ragazzino nero di Chicago linciato a 14 anni, accusato d’aver molestato una giovane bianca, Carolyn Donham Bryant, mentre era in vacanza da dei parenti a Money, Mississippi, catturato e maciullato dal marito di lei e da un suo cugino che un infame processo e una giuria bianca riconosceranno innocenti, come se ciò che avevano commesso non costituisse reato. E’ la sua icona a non impallidire mai, creata d’istinto da sua madre, allorché pretese il funerale pubblico a Chicago, con la bara aperta per esporre al mondo il corpo mutilato del figlio, chiedendo alle riviste lette dai neri di pubblicare le foto del cadavere scempiato nella bara, a memento di cosa produca il razzismo. Tutto ciò capitava nel 1955 e le polemiche esplose attorno alla vicenda furono violente, con schieramenti contrapposti in favore e contro i killer o, più in generale, mettendo alla sbarra la mentalità dominante negli stati del sud.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE