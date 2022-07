Starmer prova a sfruttare il piccolo vantaggio e la crisi della “brigata dei pesi piuma”

I tempi per andare al voto nel Regno Unito non sono ancora maturi, ma il leader dei laburisti comincia a lavorare per il futuro. I sondaggi danno il suo partito in vantaggio sui Tory in totale crisi di identità

Lo spettacolo è “patetico” e Boris Johnson deve andare via il prima possibile da Downing Street, certo, ma Keir Starmer, che dei difetti del leader uscente non ne ha apparentemente nemmeno uno, dovrebbe dimostrare in un momento come questo di avere un po’ dell’unica qualità di Johnson: la grinta, l’ottimismo, il piglio arrembante e vincente. L’esperienza, dopo due anni e passa di leadership del Labour, suggerirebbe che neppure il collasso dei Tory, prima ancora di quello di Boris Johnson, sia in grado di scrollare Starmer dalla sua figura di tigre vegetariana. Ma chissà. Per ora secondo Ipsos Mori ben 4 laburisti su 10 sostengono di non avere ben chiare le sue posizioni politiche e la sua visione per il futuro del paese. Un dato che sale al 53 per cento se si guarda all’insieme dell’elettorato, che invece sui leader di sinistra del passato aveva le idee ben chiare, e in negativo, a riprova che l’ambiguità di Starmer può ancora risultare “costruttiva”, se usata bene.