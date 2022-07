Il racconto della prima elezione che Johnson perse a Oxford, la fabbrica dell'élite

Pubblichiamo un estratto di “Chums: How a Tiny Caste of Oxford Tories Took Over the UK”, di Simon Kuper, giornalista del Financial Times e scrittore. In questo suo ultimo libro – pubblicato a fine aprile nel Regno Unito per Profile Books – Kuper racconta la formazione della leadership conservatrice britannica all’Università di Oxford (anche Kuper ha frequentato Oxford, è arrivato quando Boris Johnson e David Cameron, entrambi premier inglesi, e Michael Gove, un altro esponente di spicco dei Tory, si erano appena laureati). E’ il racconto culturale, umano e politico dei politici che hanno governato e governano il Regno Unito degli anni duemila. In questo estratto, adattato per la pubblicazione, c’è il racconto della campagna di Boris Johnson per diventare presidente della Oxford Union, la prestigiosa associazione che ospita dibattiti tra gli studenti fondata nel 1832. Kuper scrive: “Probabilmente la ragione principale per cui Oxford ha prodotto così tanti premier nel Regno Unito è la Oxford Union”. Questi fatti risalgono al 1984-1985.

