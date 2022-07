Avercene di Boris Johnson

Ora che ha miseramente fallito, ora che ha inevitabilmente scelto di fare un passo indietro, ora che il gregge del suo partito, come ieri lo ha chiamato lui, ha finalmente ottenuto il suo scalpo, tutti saranno lì a infierire sul suo essere stato un primo ministro simile a un clown, sul suo essere stato un politico inaffidabile, sul suo essere stato un leader bugiardo. E in effetti, se si mettono insieme i puntini, se si ragiona sulla sua disastrosa gestione della Brexit, se si ragiona sul suo approccio disumano sull’immigrazione, se si ragiona sulle menzogne raccontate sui festini a Downing Street durante il lockdown, se si ragiona sullo stato in cui si trova oggi l’economia inglese, con l’inflazione più alta del G7 e con la più bassa previsione di crescita per il prossimo anno fra tutti i paesi del G7, si può capire bene perché ieri giornali come l’Economist abbiano festeggiato per il suo addio al potere.

