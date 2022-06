Musica e danza a Odessa, mentre dal cielo arrivano i missili

Ha riaperto l'Opera e il centro torna vivo e colorato e musicale (quasi) come quello di una grande bella città di mare d’estate. Le sirene d’allarme però di tanto intanto risuonano, come a ricordare l'esistenza sospesa: la dolcezza della vita, sotto condizione

Odessa, dal nostro inviato. Odessa, lunedì. Era successo in aprile in altre città. Lo scorso 21 maggio il sindaco di Mykolaïv, Oleksandr Senkevich, ha informato che il monumento a Puškin, al centro dell’omonimo parco cittadino, era stato rimosso per sventare vandalismi. E che il suo futuro destino sarà deciso solo a guerra finita. Così Aleksandr Sergeevicč Puškin (1799-1837) è tornato nel dibattito geopolitico. L’ha citato, forse incautamente, Charles Michel nella sua visita a Odessa, non perché subito dopo ha commesso la leggerezza di riparare in un rifugio antiaereo, ma perché doveva essere superficialmente informato sui sentimenti nazionali del padre della lingua letteraria russa. Poi, ha spiegato lo storico Orlando Figes citato da Barbara Stefanelli sul Corriere, è toccato a Dmitri Medvedev di attingere per le sue minacce all’occidente all’invettiva di Puškin contro “i calunniatori della Russia”, 1831.