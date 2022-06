A Odessa c'è il gala di riapertura del teatro dell'opera, le bombe non fanno paura

Odessa, dal nostro inviato. Odessa, venerdì. Avrò il pomeriggio impegnato, è il giorno del Gala di riapertura del Teatro dell’Opera. Ci andrò abbigliato alla buona, ma ho preso un posto di seconda fila. Ho dormito poco ed esco prestissimo la mattina – il coprifuoco smette già alle 5. In giro si notano di più i mendicanti e i clochard, magari perché gli altri sono più rari. Più tardi mi attira la vista, abituale anche in qualunque nostra città, di quelli – e quelle, forse le donne sono maggioranza – che rovistano nei cassonetti e nei bidoni della spazzatura. Solo che sono tanti, specialmente nel quartiere del grande mercato all’ingrosso, e si succedono a breve distanza negli stessi cassonetti, e i nuovi arrivati tirano comunque fuori qualcosa dal cassonetto già frugato. E’ come se fra loro ci fosse una gerarchia di bisogni e di adattamenti. Davanti al mio albergo, rarefatto come tutti gli alberghi salvi alcuni giornalisti stranieri, c’è un vivace e rinomato mercato da movida, caffè, chioschi vari, panchine, grandi alberi e passerotti che si prendono delle confidenze.

