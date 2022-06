Grand Kyiv Hotel. Cronaca surreale di una tre giorni embedded

Che film, l’Ucraina. Inizia come un “Airport 2022” o disaster-movie sull’Appia. Cerasa mi dice se voglio partire a seguito della storica visita di Draghi: sarà una cosa tranquilla, in giornata, col volo di Stato, bisogna mandare ‘una penna’, a quel punto dico sì, va bene, in giornata, non ho mai preso il volo di Stato, fico, ma lui adesso mi dice no, sono tre giorni, e parti tra due ore. Non so nulla, non sono mai stato in un teatro di guerra, nemmeno in un teatrino: prenderanno i telefoni? E le carte di credito? Le prese elettriche? Non ho tanta voglia. Ma dai! E’una cosa storica. Draghi e Macron e Scholz a Kyiv! La Peduzzi: sarà come Carrère con Macron. Vabbè. C’è odore di sòla.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE