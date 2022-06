L'Europa alle prese con i problemi di gas

E’ stato svelato un segreto che però tutti già conoscevano: la Russia sta riducendo i flussi di gas verso l’Europa per motivi politici e strategici, e non per questioni tecniche legate alla mancanza di pezzi di ricambio a causa delle sanzioni occidentali, come sostenuto da Gazprom la scorsa settimana. La conferma è arrivata nel primo pomeriggio di ieri quando la stessa Gazprom ha rifiutato la proposta ucraina di far passare più gas attraverso i gasdotti che attraversano l’Ucraina per bilanciare la riduzione del flusso del Nord Stream verso l’Europa. La notizia è stata riporta dall’agenzia di stampa economica Bloomberg. Da un punto di vista tecnico, Gazprom ha scelto di non prenotare capacità aggiuntiva in alcuni gasdotti ucraini che attualmente trasportano una capacità ridotta di gas fino in Europa. Tra questi c’è il collegamento di Sudzha, che potrebbe trasportare 77,2 milioni di metri cubi di gas al giorno, mentre la Russia ne invia attualmente solo 42. L’Ucraina aveva offerto una disponibilità aggiuntiva di 15 milioni di metri cubi al giorno per il mese di luglio.



