Come l'occidente può allenarsi alla “pazienza strategica” necessaria nella guerra lunga

Milano. Volodymyr Zelensky rifiuta il concetto di “stallo” nella guerra, questa “non è un’opzione per noi”, ha detto il presidente ucraino in un’intervista al Financial Times, ribadendo: abbiamo bisogno del sostegno militare dell’occidente, siamo peggio equipaggiati dei russi e per questo non riusciamo ad avanzare, ma questa guerra si vince prima sul campo, solo così l’Ucraina può conservare la propria integrità territoriale. La guerra d’attrito è difficile da raccontare e difficile da vincere, le notizie dal fronte scivolano sempre più in basso nei notiziari mentre le perdite aumentano e il governo di Kyiv riprende a dividere gli alleati: per fortuna il premier inglese Boris Johnson non è caduto, ha detto Zelensky, e quanto a “non umiliare Putin”, il mantra del presidente francese Emmanuel Macron, “davvero non capisco, per otto anni i russi hanno continuato a ucciderci, di che cosa stiamo parlando?”.

