E' finita la scuola in Ucraina e i ragazzi ballano vestiti da festa tra le macerie

Anna ha un vestito rosso da sera, lo ha comprato per la festa della fine della scuola: è lungo e ampio, scollato, elegantissimo. Anna è di Kharkiv, frequenta la scuola 134, che è stata distrutta dai bombardamenti dell’esercito russo, come altre 110 scuole in Ucraina: non è più andata a scuola, non c’è più la palestra dove si teneva il gran ballo di fine anno, prima dell’inizio delle vacanze estive. Anna ha deciso di mettersi il suo vestito rosso, si è pettinata con l’acconciatura che aveva scelto per la festa e ha fatto un giro tra le macerie: Hilb Vyshlinsky l’ha fotografata mentre è lì, tutta rossa in mezzo alle rovine – ha rinunciato soltanto ai tacchi – e ne ha fatto un simbolo di questa chiusura dell’anno scolastico in Ucraina e di quello che le bombe russe hanno fatto ai ragazzi dell’Ucraina.

